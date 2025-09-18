Bei der Leichtathletik-WM in Tokio hat Audrey Werro über 800 m den Einzug in die Halbfinals von Freitag geschafft. Lore Hoffmann und Veronica Vancardo gelingt dies nicht.

800 m Frauen: Werro gewinnt ihren Vorlauf

Audrey Werro hat den Vorlauf über 800 m an der Leichtathletik-WM in Tokio wie erwartet souverän gemeistert. Die 21-jährige Freiburgerin gab über die gesamten zwei Runden das Tempo vor und überquerte die Ziellinie in 1:58,43 Minuten – die drittschnellste Zeit aller Läuferinnen – als Erste. Damit blieb Werro etwa zweieinhalb Sekunden über ihrem Schweizer Rekord. Praktisch zeitgleich mit der Schweizerin erreichte Sage Hurta-Klecker (USA), die auf den letzten Metern nochmals ordentlich Fahrt aufgenommen hatte, das Ziel.

Nicht für die Halbfinals qualifizieren konnten sich Lore Hoffmann und Veronica Vancardo. Hoffmann, die den Final als ihr persönliches Ziel vorgegeben hatte, schloss ihren Vorlauf in 1:59,76 Minuten als Sechste ab. Vancardo wurde in ihrem Heat mit einer Zeit von 2:01,13 Minuten Vierte. Beide verpassten einen der drei Lucky-Loser-Plätze klar.