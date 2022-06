Legende: Kann ihr Palmarès in Eugene wegen eines Autodiebs nicht ausweiten Anita Wlodarczyk. IMAGO / Xinhua

Wenn die Leichtathletik-WM in Eugene (USA) am 15. Juli beginnen, wird ein grosser Name fehlen. Die dreifache Olympiasiegerin im Hammerwurf, Anita Wlodarczyk, muss für das Saison-Highlight Forfait erklären.

Kuriose Verletzungsumstände

Wie die Polin auf Instagram berichtete, habe sie sich beim Stellen des Diebes eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Sie wurde deswegen bereits am Montag operiert und verpasst neben den anstehenden Weltmeisterschaften auch die European Championships in München einen Monat später.

Vor wenigen Tagen hatte ein Mann versucht, ihr Auto zu stehlen. «Ich habe den Dieb im Alleingang festgenommen und der Polizei übergeben. Leider habe ich das mit einer Muskelverletzung bezahlt», schrieb sie. An ein Karriereende denkt Wlodarczyk, die im vergangenen Jahr in Tokio als erste Leichtathletin zum 3. Mal in Serie Olympia-Gold in einer Disziplin holte, aber nicht. Das Ziel sei Olympia 2024 in Paris.