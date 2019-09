Mit Mujinga Kambundji, Salomé Kora und Ajla del Ponte war in den Vorläufen über 100 Meter ein Schweizer Trio am Start. Nur Kambundji übersprang die erste Hürde. Sie wird am Sonntag im WM-Halbfinal an den Start gehen können (ab 20:20 Uhr). Auch der Final steht am Sonntagabend auf dem Programm (22:20 Uhr).

Kambundji gewann den 5. Heat in einer Zeit von 11,17 Sekunden und schaffte die Qualifikation als eine der 3 besten ihres Laufes so locker. Für Kora und Del Ponte war dagegen schon bei erster Gelegenheit Endstation.

Del Ponte knapp out

Sowohl die Ostschweizerin (6. in 11,48 Sekunden) als auch die Tessinerin (6. in 11,36 Sekunden) vermochten einen schnellen Start nicht in eine gute Zeit umzusetzen. Um sich über die Zeit für den Halbfinal zu qualifizieren, wäre eine Zeit von 11,31 Sekunden nötig gewesen.

Den schnellsten Lauf aller Frauen lief mit Shelly-Ann Fraser-Pryce die WM-Favoritin. In einer Zeit von 10,80 Sekunden setzte die Jamaikanerin auch gleich ein grosses Ausrufezeichen. Mit Marie-Josée Ta Lou und Dina Asher-Smith blieben zwei weiteren Frauen unter 11 Sekunden.