Die Walliserin qualifiziert sich an der WM in Eugene als Dritte ihres Vorlauf direkt für den Halbfinal über 800 m.

Lore Hoffmann steht an einem Grossanlass zum zweiten Mal in Folge im Halbfinal über 800 m. Nachdem die 25-Jährige bereits an Olympia in Tokio die erste Hürde erfolgreich gemeistert hatte, gelang ihr dies nun auch an den Titelkämpfen in Eugene.

Hoffmann hatte dabei das Tausendstel-Glück auf ihrer Seite. In 2:01,63 Minuten lief sie hinter Topfavoritin Keely Hodgkinson (GBR) und Anita Horvat (SLO) zeitgleich mit der Deutschen Christina Hering über die Ziellinie. Letztlich entschieden 7 Tausendstel zugunsten der Schweizerin, die damit Dritte wurde und sich direkt für den Halbfinal qualifizierte.

Keine Zitterpartie nach Schrecksekunde

Der dreifachen Schweizermeisterin wurde so eine Zitterpartie erspart. Am Ende hätte die von ihr gelaufene Zeit gerade noch für einen der 6 Lucky-Loser-Plätze gereicht. Diesen schnappte sich Hering, die zuvor gegen Hoffmann hauchdünn das Nachsehen hatte.

Hoffmann zeigte sich nach ihrem Auftritt im Hayward Field erleichtert. Insbesondere auch deshalb, weil sie nach dem Sturz einer Konkurrentin nach der letzten Kurve gerade noch ausweichen konnte.

Die Halbfinals finden in der Nacht auf Samstag statt, der Final steht am letzten Wettkampftag und damit in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit an.