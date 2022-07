Jason Joseph verpasst den Final im Hürdensprint deutlich.

Annik Kälin befindet sich an der WM in Eugene im Siebenkampf auf Kurs Richtung Schweizer Rekord.

Ricky Petrucciani bleibt im Vorlauf über 400 m unter seinen Möglichkeiten und scheidet aus.

Auch Silke Lemmens verpasst über 400 m den Vorstoss in den Halbfinal.

Jason Joseph verzeichnete an der WM in Eugene über 110 m Hürden einen Halbfinal zum Vergessen. Der Baselbieter verpasste als 7. den Final deutlich. Seine Zeit von 13,67 s war nicht nur um 18 Hundertstel langsamer als im Vorlauf, sondern auch der zweitschlechteste Wert des 23-Jährigen in dieser Saison. Er klassierte sich insgesamt als 23. der 24 Halbfinal-Athleten. 36 Hundertstel hätte er für die Finalteilnahme schneller sein müssen.

Damit geht eine unrühmliche Serie weiter: Bereits an der WM in Doha 2019 und bei Olympia in Tokio im letzten Jahr hatte Joseph die Segel im Halbfinal streichen müssen, ohne an seine Bestleistung heranzukommen.

«Ich habe keine Ahnung, was da draussen los war», suchte Joseph danach händeringend nach Erklärungen. «Keine Nerven, zu wenig Erfahrung, zu schwach im Kopf, ich weiss es nicht.» Mit Grant Holloway hätte er neben sich eigentlich eine zugkräftige Lokomotive gehabt.

Schliessen 01:35 Video Joseph: «Keine Nerven, zu wenig Erfahrung, zu schwach im Kopf» Aus Sport-Clip vom 18.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 02:09 Video Tag 3: Das waren die Highlights der Abendsession Aus Sport-Clip vom 18.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

Kälin gut unterwegs

Siebenkämpferin Annik Kälin belegt nach 4 von 7 Disziplinen Zwischenrang 8. Gleich zum Auftakt gelang der Bündnerin über 100 m Hürden mit einer neuen persönlichen Bestzeit, der zweitschnellsten Zeit aller Athletinnen, ein Ausrufezeichen. Ihren 200-m-Lauf gewann sie am Abend locker und erreichte mit 24,05 s ihre zweitbeste Zeit der Karriere. Mit 3753 Punkten hat sie nach mehr als der Hälfte des Pensums bereits gut 40 Zähler mehr auf dem Konto als bei ihrem Schweizer Rekord am 1. Mai in Grosseto (ITA).

Am Montagmorgen Ortszeit geht es bereits weiter mit dem Weitsprung (18:35 Uhr Schweizer Zeit, live auf SRF zwei und in der Sport App) und dem Speerwurf. Um 03:55 Uhr Schweizer Zeit in der Nacht auf Dienstag fällt dann die Entscheidung mit dem abschliessenden 800-m-Lauf.

02:09 Video Kälin: «Fühle mich auch für den 800-m-Lauf bereit» Aus Sport-Clip vom 18.07.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

Petrucciani unter Erwartungen

Der Traum von Ricky Petrucciani vom Vorstoss in den WM-Halbfinal über 400 m ist geplatzt. Der 22-jährige Tessiner belegte in seinem Heat nur den 5. Rang. Die Zeit von 46,60 Sekunden reichte klar nicht für das Weiterkommen. Seine persönliche Bestleistung liegt bei 45,02 Sekunden.

Vorlauf-Schnellster über die Bahnrunde war Bayapo Ndori aus Botswana mit einer Zeit von 44,87 Sekunden vor dem südafrikanischen Weltrekordhalter Wayde van Niekerk (45,18).

Schliessen 01:16 Video Der Vorlauf von Petrucciani über 400 m Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 01:02 Video Petrucciani: «Es hat heute nicht geklappt» Aus Sport-Clip vom 17.07.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

Lemmens ohne Chance auf Halbfinals

Rund eine Stunde nach Petrucciani galt es für Silke Lemmens ebenfalls im Vorlauf über 400 m ernst. Die 22-jährige Zugerin schaffte es bei der WM-Premiere in ihrem Heat ebenfalls auf den 5. Platz, die besten 3 qualifizierten sich automatisch für die nächste Runde. Mit 52,86 Sekunden verpasste sie auch das Weiterkommen über die Zeit. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 52,09 Sekunden.

Die Schnellste in den Vorläufen war Stephenie Ann McPherson mit einer Zeit von 50,15 Sekunden. Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo realisierte in 51,10 Sekunden die neuntbeste Zeit.