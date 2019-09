Die Leichtathletik-WM steht vor der Tür. In diesem Artikel erfahren Sie die wichtigsten Fakten zum Grossanlass in Doha.

Zahlen & Fakten zur WM in Doha

Legende: Bald geht's los Im Khalifa International Stadium ist alles bereit. Getty Images

Am Freitag fällt der Startschuss zu den 17. Welttitelkämpfen in der Leichtathletik. Mit Katars Hauptstadt Doha als Austragungsort findet die WM erstmals auf der Arabischen Halbinsel statt.

Wann finden die Wettkämpfe statt?

Den Auftakt zur WM machen die Weitspringer am Freitag, 27. September, um 15:30 Uhr mit der Qualifikation. Die erste Medaillenentscheidung fällt spät in der Nacht auf Samstag beim Marathon der Frauen.

Freitag, 27. September – live ab 16:00 Uhr auf SRF zwei Zeit

Disziplin

Schweizer im Einsatz

Entscheidung (1)



22:59 Uhr

Marathon Frauen

(live ab 22:50 Uhr auf SRF info/zwei)



Vorentscheidungen



15:30 Uhr Weitsprung Männer

Qualifikation



15:40 Uhr Hammerwurf Frauen

Qualifikation Gruppen A&B



16:10 Uhr 800 m Frauen

Vorläufe Selina Büchel, Lore Hoffmann

16:30 Uhr Stabhochsprung Frauen

Qualifikation

Nicole Büchler, Angelica Moser

17:05 Uhr 100 m Männer

Vorläufe

Alex Wilson

17:40 Uhr Hochsprung Frauen

Qualifikation



18:00 Uhr 3000 m Steeple Frauen

Vorläufe



18:25 Uhr Dreisprung Männer

Qualifikation



18:55 Uhr 5000 m Männer

Vorläufe

Julien Wanders

19:30 Uhr 400 m Hürden Männer

Vorläufe

Kariem Hussein



Die WM erstreckt sich über 10 Wettkampftage. Den Abschluss bildet am Sonntag, 6. Oktober, die 4x400-m-Staffel der Männer ab 20:30 Uhr.

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Schauplatz der WM-Entscheidungen ist das Khalifa International Stadium in Doha. Die Fussball-Arena mit Leichtathletikanlage fasst rund 40'000 Zuschauer. Dank einer Klimaanlage kann die Luft im Stadion auf 24 bis 28 Grad heruntergekühlt werden. Das Khalifa International Stadium ist einer von insgesamt 8 geplanten Spielorten der Fussball-WM 2022 in Katar.

Wie ist das Klima in Doha?

Katar hat ein Wüstenklima mit viel Sonnenschein über das ganze Jahr. Die Sommer sind sehr heiss, die Winter mild. Die Durchschnittstemperaturen im September und Oktober reichen von 22 bis 27 Grad am Abend und 35 bis 40 Grad den Tag durch. Niederschlag ist eher selten. Zwischen Oktober und März gibt es in unregelmässigen Abständen kurze Regenschauer.

Wie viele Athleten nehmen teil?

Mehr als 2'000 Leichtathleten aus über 200 Ländern werden bei den Weltmeisterschaften in Doha an den Start gehen. Die Schweiz reist mit einer Delegation aus 22 Athletinnen und Athleten an.

Das Schweizer Aufgebot für die Leichtathletik-WM Name

Disziplin

Alex Wilson

100 m, 200 m

Julien Wanders

5000 m, 10'000 m

Jason Joseph

110 m Hürden

Kariem Hussein

400 m Hürden

Tadesse Abraham

Marathon Ajla Del Ponte

100 m, 4x100 m Mujinga Kambundji

100 m, 200 m, 4x100 m

Salomé Kora

100 m, 4x100 m Sarah Atcho

200 m, 4x100 m Selina Büchel

800 m

Lore Hoffmann

800 m

Léa Sprunger

400 m Hürden, 4x400 m Nicole Büchler

Stabhochsprung Angelica Moser

Stabhochsprung Géraldine Ruckstuhl

Siebenkampf Géraldine Frey

4x100 m

Cornelia Halbheer

4x100 m Yasmin Giger

4x400 m

Fanette Humair

4x400 m Rachel Pellaud

4x400 m Giulia Senn

4x400 m Veronica Vancardo

4x400 m

Wie viele Medaillen werden vergeben?

Während 10 Tagen fallen 49 Entscheidungen. Die handgefertigten Medaillen-Plaketten zieren neben einer Illustration des WM-Stadions 13 verschiedene Elemente der Disziplinen sowie traditionelle arabische Sadu-Muster.

Wie berichtet SRF von der Leichtathletik-WM?

SRF sendet jeden Abend mehrere Stunden live aus Doha. Im Mittelpunkt der Berichterstattung stehen die Entscheidungen um die Medaillen sowie die Einsätze und Leistungen der Schweizerinnen und Schweizer. Als Experten sind die ehemalige Siebenkämpferin Ellen Sprunger sowie Marathon-Europameister von 2010, Viktor Röthlin, im Einsatz.

