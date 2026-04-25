Der Äthiopier absolviert am Sonntag in London seinen ersten Marathon. Auf die Endzeit darf man gespannt sein.

Legende: Bereit für die volle Distanz Yomif Kejelcha. Action Images via Reuters

Der London Marathon 2026 lockt einmal mehr die besten des Fachs an die Themse. In der britischen Hauptstadt kommt es zur Neu-Auflage des Duells der zurzeit schnellsten Marathonläufer der Welt: Vorjahressieger Sebastian Sawe (KEN) trifft auf Jacob Kiplimo (UGA), der vor einem Jahr bei seinem Debüt in London hinter Sawe Platz 2 belegte.

Möglicherweise mischt aber auch ein Debütant mit. Yomif Kejelcha, zweifacher WM-Silber-Gewinner über 10'000 m tritt am Sonntag erstmals über die 42,195 Kilometer an. Über die halbe Distanz hat der Äthiopier sein Können bereits unter Beweis gestellt. 2024 stellte er in Valencia in 57:30 Minuten einen neuen Weltrekord auf. Diesen hat er vor rund einem Monat wieder an Kiplimo (57:20) abgeben müssen.

Kejelcha dürfte sich am Sonntag jener Gruppe anschliessen, die ein Tempo im Bereich des Weltrekords anläuft. «Ich laufe mit der ersten Gruppe mit. Eine Stunde und 30 Sekunden sind nicht hart für mich», sagte er vor dem Rennen mit einem Schmunzeln und mit Blick auf seine Halbmarathon-Zeit. Sein Debüt wolle er geniessen.