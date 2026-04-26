Der Kenianer läuft in London einen neuen Weltrekord im Marathon. In 1:59:30 bleibt er unter 2 Stunden.

Legende: Läuft unter 2 Stunden Sabastian Sawe. REUTERS/Matthew Childs

Sabastian Sawe hat beim London Marathon die Schallmauer von 2 Stunden durchbrochen. Der 31-jährige Vorjahressieger aus Kenia triumphierte in unglaublichen 1:59:30 Stunden und pulverisierte den bisherigen Weltrekord seines verstorbenen Landsmanns Kelvin Kiptum um über eine Minute.

Sawe hatte sich an der Themse einen packenden Zweikampf mit Yomif Kejelcha (ETH) geliefert, der bei seinem Debüt über die 42,195 Kilometer ebenfalls unter 2 Stunden lief (1:59:40). Auch der drittplatzierte Jacob Kiplimo (UGA) blieb im schnellsten Marathon der Geschichte in 2:00:28 Stunden unter dem bisherigen Weltrekord.

Schneller als Kipchoge

Die Halbmarathon-Marke hatte die Spitzengruppe bei 1:00:29 Stunden passiert, auf der zweiten Hälfte drehten Sawe und Kejelcha nochmals auf. Auf dem letzten Kilometer schuf Sawe die entscheidende Distanz.

Sawe ist nach Eliud Kipchoge der zweite Mensch, der den Marathon unter zwei Stunden lief. Kipchoges Versuch (1:59,40) aus dem Jahr 2019 wurde unter Laborbedingungen ausgetragen und fand deswegen keinen Eintrag in die Rekordbücher.