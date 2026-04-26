Der Kenianer läuft in London einen neuen Weltrekord im Marathon. In 1:59:30 bleibt er unter 2 Stunden.

Sabastian Sawe hat beim London Marathon die Schallmauer von 2 Stunden durchbrochen. Der 29-jährige Vorjahressieger aus Kenia triumphierte in unglaublichen 1:59:30 Stunden und pulverisierte den bisherigen Weltrekord seines verstorbenen Landsmanns Kelvin Kiptum um über eine Minute.

Sawe hatte sich an der Themse einen packenden Zweikampf mit Yomif Kejelcha (ETH) geliefert, der bei seinem Debüt über die 42,195 Kilometer ebenfalls unter 2 Stunden lief (1:59:40). Auch der drittplatzierte Jacob Kiplimo (UGA) blieb im schnellsten Marathon der Geschichte in 2:00:28 Stunden unter dem bisherigen Weltrekord.

Legende: Läuft unter 2 Stunden Sabastian Sawe. REUTERS/Matthew Childs

Schneller als Kipchoge

Bei optimalen Bedingungen in London war das Tempo auch dank mehrerer Pacemaker von Beginn an extrem hoch. Die Halbmarathon-Marke hatte die Spitzengruppe allerdings «nur» bei 1:00:29 Stunden passiert. Vorjahressieger Sawe und Kejelcha verabschiedeten sich nach etwa 30 Kilometern vom Rest der Top-Läufer. Auf dem letzten Kilometer schüttelte Sawe auch seinen letzten Konkurrenten noch ab.

Sawe ist nach Eliud Kipchoge der zweite Mensch, der den Marathon unter zwei Stunden lief. Kipchoges Versuch (1:59:40) aus dem Jahr 2019 wurde unter Laborbedingungen ausgetragen und fand deswegen keinen Eintrag in die Rekordbücher.

Assefa gewinnt erneut

Im Rennen der Frauen kam es zu einem packenden Dreikampf zwischen Tigst Assefa (ETH), Helen Obiri und Joyciline Jepkosgei (beide KEN). Wie schon im Vorjahr triumphierte Assefa, die mit einer Zeit von 2:15:41 Stunden nicht nur ihren eigenen Streckenrekord, sondern auch den Weltrekord für ein reines Frauen-Rennen ohne männliche Pacemaker um 9 Sekunden verbesserte.