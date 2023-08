Als 3-facher Weltmeister hat der US-Sprinter Noah Lyles Budapest so richtig gerockt. Ist dies auch bei Weltklasse Zürich der Fall?

«Gibt das Publikum das Beste, dann gebe auch ich das Beste.» So lautet die Ankündigung des aktuell weltschnellsten Mannes für seinen Auftritt am Donnerstag in der Limmatstadt. Im ausverkauften Letzigrund ist demzufolge beim zweitletzten Programmpunkt über die halbe Bahnrunde von einem Sprint-Feuerwerk auszugehen.

Der extrovertierte 26-Jährige aus Florida reiste als frischgebackener 3-facher Weltmeister (100 m / 200 m / 4x100-m-Staffel) an. Das Sprint-Double bei globalen Titelkämpfen hatte zuletzt der zurückgetretene Superstar Usain Bolt 2015 perfekt gemacht. Nebst seinem Budapest-Triple hat Lyles 3 weitere WM-Goldmedaillen und Olympia-Bronze von Tokio 2020 im Palmarès.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Weltklasse-Meeting im Zürcher Letzigrund am Donnerstag ab 19:30 Uhr in voller Länge auf SRF zwei und in der Sport App mit Stream sowie Ticker.

Die Leistungen in der ungarischen Metropole hätten für ihn einiges verändert bzw. durcheinandergewirbelt und ihm gezeigt, dass er «einfach der Mann» sei, sagt er wenig bescheiden. Er weiss seinen Erfolg aber auch zu schätzen, so räumt er ein: «Ich bin wirklich glücklich. Drei Goldmedaillen sind mehr, als ich mir wünschen konnte.»

Geboren für die Bahn und die Bühne

Nun sei sämtlicher Druck von ihm gefallen, weshalb er in Zürich ganz befreit aus dem Startblock schiessen kann. Der Amerikaner lässt sich auch nicht aufgrund seiner Siegesserie nervös machen – letztmals ist er über 200 m vor über 2 Jahren im Final bei den Sommerspielen bezwungen worden. Heuer wird Lyles im Rennen, in dem auch der Bündner William Reais Mass am Favoriten nimmt, primär von Landsmann Erriyon Knighton gefordert

05:35 Video Archiv: Lyles erweist sich auch als musikalischer Künstler Aus sportlive vom 29.08.2019. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 35 Sekunden.

Auf der Letzigrund-Bühne hat er in der Vergangenheit mindestens schon zweimal entzückt:

2019 erobert er seine 3. Diamond Trophy und begeistert das Stadionpublikum bei der Schlussfeier als Rapper.

Im Vorjahr entreisst er in 19,52 Sekunden Bolt den Meeting-Rekord von bis dato 19,66, der seit 2012 Bestand hatte.

Was nimmt er sich für dieses Jahr vor, ehe er bald schon in die Vorbereitung für Paris 2024 abtauchen wird? «Ich will ganz einfach Spass haben und die ganze Aufregung spüren.» Sie wird enorm sein, wenn Lyles auf der Bahn performt – so funktioniert das Wechselspiel zwischen dem Athleten und dem Publikum.

Das Programm – Diamond-League-Disziplinen: