Nach der WM in Budapest erwartet die Leichtathletik-Fans mit Weltklasse Zürich bereits das nächste Highlight.

Legende: Der Name ist Programm Im Letzigrund stehen diverse Weltmeisterinnen und Weltmeister im Einsatz. Keystone / ENNIO LEANZA

Nur drei Tage nach dem Schlussfeuerwerk an der Leichtathletik-WM in Budapest steht das Diamond-League-Meeting Weltklasse Zürich auf dem Programm. Das Wichtigste in Kürze finden Sie hier.

Wann und wo?

Nach zwei Jahren auf dem Sechseläutenplatz macht Weltklasse Zürich in diesem Jahr am Mittwoch wieder Halt im Zürcher Hauptbahnhof. Wie zuletzt 2019 machen in der Wannerhalle die besten Stabhochspringerinnen ihre Aufwartung (ab 17:25 Uhr live auf SRF zwei). Am Donnerstag findet das Meeting wie gewohnt im ausverkauften Letzigrund statt. Bei SRF sind Sie ab 19:30 Uhr live dabei.

Wie viele Disziplinen gibt es?

Im Gegensatz zum letzten Jahr ist Zürich heuer nicht die finale Station der Diamond League. Im Letzigrund wird darum «nur» in 14 verschiedenen Disziplinen (6 Frauen, 8 Männer) um Spitzenplätze gekämpft.

Wer ist am Start?

Das Teilnehmerfeld könnte hochkarätiger fast nicht besetzt sein. In 13 der 15 Einzel-Disziplinen machen die jeweiligen Weltmeisterinnen und Weltmeister von Budapest Halt im Letzigrund. Unter anderem stehen der US-amerikanische Dreifach-Weltmeister Noah Lyles (200 m), Landsfrau Sha'Carri Richardson (100 m) oder der norwegische Überflieger Karsten Warholm (400 m Hürden) an der Startlinie.

03:03 Video Noah Lyles holt WM-Gold über 200 m Aus Sport-Clip vom 25.08.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 3 Sekunden.

Welche Schweizer und Schweizerinnen sind in Zürich mit dabei?

Für Swiss Athletics gehen 5 Athletinnen und 6 Athleten an den Start. In der Reihenfolge ihrer Startzeit sind dies Angelica Moser (Stab), Loïc Gasch (Hoch), Julien Bonvin (400 m Hürden), Mujinga Kambundji (100 m), Simon Ehammer (Weit), Tom Elmer (1500 m), Lore Hoffmann , Audrey Werro (beide 800 m), Jonas Raess (5000 m), Ditaji Kambundji (100 m Hürden) und William Reais (200 m). Bis auf Hochspringer Gasch, der seine Karriere nach dem Meeting in Zürich beenden wird, waren alle schon an der WM in Budapest im Einsatz.

Über 5000 m will zudem Dominic Lobalu ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitreden. An der WM blieb dem Flüchtling aus dem Südsudan, der seit mehreren Jahren in der Schweiz lebt und trainiert, nur die Rolle des Zuschauers.

Was gibt es zu gewinnen?

Neben einem stattlichen Preisgeld – für einen Sieg gibt es 10'000 Dollar – werden in Zürich auch wertvolle Punkte im Diamond-League-Ranking vergeben. Nur die besten in jeder Disziplin qualifizieren sich für den Final in Eugene (16./17. September). Dazwischen finden noch die Meetings in Xiamen (CHN) und in Brüssel (BEL) statt.

Das Programm – Diamond-League-Disziplinen: