Matthias Kyburz läuft in Paris bei seinem insgesamt 5. Marathon in 2:08:37 Stunden auf den 13. Platz.

Legende: Konnte seine Bestzeit nicht unterbieten Matthias Kyburz. Reuters/John Jones (Archiv)

Am Sonntag nahm Matthias Kyburz zum erst 5. Mal in seiner Karriere einen Marathon in Angriff, zum 3. Mal in Paris. Der 36-jährige Schweizer, der im September 2025 seine OL-Karriere beendet hatte, um sich voll auf den Marathonlauf zu konzentrieren, überquerte die Ziellinie bei eher garstigen Bedingungen nach 42,195 km nach 2:08:37 Stunden. Das reichte für Platz 13.

Schweizer Rekord (noch) ausser Reichweite

Für Kyburz war es die drittschnellste Marathon-Zeit. Einzig bei seiner Premiere in Paris vor zwei Jahren (2:07:44) sowie 2025 in Sevilla (2:06:48) war der Fricktaler noch schneller gewesen.

In der Schweizer Bestenliste verbleibt Kyburz damit auf Rang 2. Der nationale Rekord des inzwischen zurückgetretenen Tadesse Abraham, aufgestellt im Dezember 2024 in Valencia, liegt bei 2:04:40 Stunden.

Den Sieg in Paris sicherte sich der Italiener mit äthiopischen Wurzeln, Crippa Yemaneberhan, mit einer Zeit von 2:05:18 Stunden.