Legende: Erster Formcheck unter freiem Himmel Simon Ehammer tritt in Doha gegen namhafte Weitsprung-Konkurrenz an. Keystone/Ulf Schiller

An der WM in Budapest im letzten August konnte Simon Ehammer sein Potenzial im Weitsprung nicht abrufen. Platz 9 war eine Enttäuschung. In der Diamond League jedoch war der Appenzeller 2023 das Mass aller Dinge: 5 Meetings bestritt er und erreichte dreimal das Podest. In Oslo und im Finale in Eugene fuhr er gar Siege ein und holte damit als erster Schweizer den Diamanten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schweizer siegt im Weitsprung Ehammer mit dem Ausrufezeichen beim Saisonfinale 17.09.2023 Mit Video

An Tentoglou führt kein Weg vorbei

Zum Start der Outdoor-Saison will Ehammer in seiner besten Einzeldisziplin am Freitag in Doha dort weitermachen, wo er aufgehört hat. Die 8 Meter hat er dieses Jahr schon zweimal geknackt: An den Schweizer Indoor-Meisterschaften in St. Gallen (8,06) und an der Hallen-WM in Glasgow im Rahmen des Siebenkampfes (8,03), den er am Ende gewann.

01:51 Video Archiv: Ehammer holt WM-Gold im Siebenkampf Aus Sport-Clip vom 03.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Die Messlatte dürfte hoch liegen: Mit Miltiadis Tentoglou (GRE) ist der amtierende Olympiasieger und Weltmeister genauso am Start wie der WM-Dritte Tajay Gayle (JAM).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Diamond-League-Meeting in Doha sehen Sie am Freitag ab 18:00 Uhr live auf SRF info und später auf SRF zwei.

Ditaji Kambundji (100 m Hürden) wird in Doha ebenfalls antreten. Sie peilt eine Verbesserung ihrer Saisonbestleistung (12,70 Sekunden) an.