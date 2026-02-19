 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Meeting in Liévin Werro chancenlos: Hodgkinson läuft Fabel-Weltrekord

Die Britin verbessert über 800 Meter eine Marke, die seit dem Tag ihrer Geburt Bestand hatte.

19.02.2026, 23:33

Teilen

Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat einen Hallen-Weltrekord über 800 Meter aufgestellt. Die 24-jährige Britin lief im nordfranzösischen Liévin 1:54,87 Minuten und unterbot die 24 Jahre gültige Bestmarke von Jolanda Ceplak.

Die Slowenin war am 3. März 2002 bei der Hallen-EM in Wien 1:55,82 Minuten gelaufen. Genau an dem Tag wurde Hodgkinson geboren.

Werro und Kambundji geschlagen

Die Britin gewann mit grossem Vorsprung vor der Schweizerin Audrey Werro. Die Freiburgerin lief eine Zeit von 1:58,38 Minuten.

Ditaji Kambundji musste sich über 60 m Hürden mit Platz 3 zufrieden geben. Die Hallen-Europameisterin aus Bern büsste in 7,84 Sekunden fünf Hundertstel auf die Siegerin Devynne Charlton aus den Bahamas ein.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)