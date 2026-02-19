Die Britin verbessert über 800 Meter eine Marke, die seit dem Tag ihrer Geburt Bestand hatte.

Olympiasiegerin Keely Hodgkinson hat einen Hallen-Weltrekord über 800 Meter aufgestellt. Die 24-jährige Britin lief im nordfranzösischen Liévin 1:54,87 Minuten und unterbot die 24 Jahre gültige Bestmarke von Jolanda Ceplak.

Die Slowenin war am 3. März 2002 bei der Hallen-EM in Wien 1:55,82 Minuten gelaufen. Genau an dem Tag wurde Hodgkinson geboren.

Werro und Kambundji geschlagen

Die Britin gewann mit grossem Vorsprung vor der Schweizerin Audrey Werro. Die Freiburgerin lief eine Zeit von 1:58,38 Minuten.

Ditaji Kambundji musste sich über 60 m Hürden mit Platz 3 zufrieden geben. Die Hallen-Europameisterin aus Bern büsste in 7,84 Sekunden fünf Hundertstel auf die Siegerin Devynne Charlton aus den Bahamas ein.