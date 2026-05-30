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Mehrkampf-Meeting in Götzis 8,51 Meter: Ehammer mit Glanzleistung zum nächsten Rekord

Simon Ehammer brilliert beim Mehrkampf-Meeting in Götzis mit einem Sprung auf 8,51 Meter.

30.05.2026, 14:08

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Simon Ehammer hat beim prestigeträchtigen Mehrkampf-Meeting in Götzis mit einem Mega-Sprung geglänzt. Der Appenzeller sprang bei seinem zweiten Versuch auf 8,51 Meter. Dies ist Schweizer Rekord und zugleich Weitsprung-Weltrekord im Rahmen eines Mehrkampfs. Er ist der 30. Athlet und der erst 6. Europäer, der die Marke von 8,50 Meter überspringen kann.

Die bisherige Bestmarke hatte ebenfalls Ehammer gehört. 2022 war er an gleicher Stelle auf 8,45 Meter gesprungen. Seither hatte der Hallen-Weltrekordhalter seine Bestweite nicht mehr steigern können.

Auf Rekordkurs

«Der Sprung bedeutet mir sehr viel», sagte Ehammer kurz nach seinem Rekord. «Es hat sich fast etwas angebahnt. Unglaublich schön, dass es tatsächlich an diesem Ort hier, der mir so viel bedeutet, geklappt hat.»

Schon der Auftakt im 100-m-Lauf war dem 26-Jährigen geglückt. Seine Zeit von 10,41 Sekunden war die zweitschnellste aller Athleten. Damit ist der Hallen-Weltmeister auf Kurs, seine Schweizer Bestmarke im Zehnkampf zu verbessern. Aktuell liegt sein Rekord bei 8575 Punkten.

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Livestream auf srf.ch/sport, sportlive, 30.05.2026, 11:00 Uhr ; 

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