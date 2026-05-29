Die Schweizer Mehrkampf-Asse Simon Ehammer und Annik Kälin stehen am Wochenende beim Meeting in Götzis im Mittelpunkt.

Legende: Hat in Götzis Grosses vor Simon Ehammer. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Das Mehrkampf-Meeting im Vorarlberger Mösle-Stadion in Götzis gilt als die wichtigste Bühne der Saison für die internationalen Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen. Die Schweiz tritt mit einem 6-köpfigen Team an:

Simon Ehammer: Der 26-jährige Appenzeller reist als Hallen-Weltrekordhalter im Siebenkampf an. Vor einem Jahr sorgte er an gleicher Stätte mit 8575 Punkten für einen Schweizer Rekord. Die guten Wetterprognosen geben ihm die Gelegenheit, diese Marke erneut zu verbessern.

Annik Kälin: Für die Olympia-Vierte von Paris geht es nach einer längeren Mehrkampf-Pause zunächst darum, wieder den Wettkampfrhythmus über zwei Tage hinweg zu finden und eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zur EM vorzunehmen.

Für die Olympia-Vierte von Paris geht es nach einer längeren Mehrkampf-Pause zunächst darum, wieder den Wettkampfrhythmus über zwei Tage hinweg zu finden und eine erste Standortbestimmung auf dem Weg zur EM vorzunehmen. Andrin Huber und Finley Gaio: Das Duo peilt die EM-Limite von 8300 Punkten an.