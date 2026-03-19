Die Tessiner Sprinterin Ajla Del Ponte hat eine ungewöhnlich lange Leidensgeschichte hinter sich.

Del Ponte ist zurück: Glücklicher, und schneller als je zuvor?

Um Ajla Del Ponte war es in den letzten Jahren ruhig geworden. So richtig von sich reden gemacht hatte die Tessinerin im Jahr 2021. Damals krönte sie sich im März überlegen zur Hallen-Europameisterin über 60 m. An den Olympischen Spielen in Tokio klassierte sie sich im Sommer desselben Jahres mit Rang 5 mitten in der Weltspitze.

Was folgte, war kein jäher Absturz, aber ein stetiger. Ein anfänglich noch sportlich gutes Jahr 2022 entwickelte sich je länger je mehr zu einer Seuchensaison, die an der WM in Eugene im Ausscheiden in den Vorläufen gipfelte. Im darauffolgenden Jahr bestritt die Tessinerin verletzungsbedingt kaum Wettkämpfe. Und rutschte in eine Depression.

Ich bin die gleiche Ajla wie früher, vielleicht eine etwas bessere Ajla. Und glücklicher.

«Ich wurde Fünfte an Olympia und nun dauerte es fünf Jahre, bis ich zurück bin», fasste es Del Ponte bei einem Besuch von SRF in den Niederlanden zusammen. Die 29-Jährige hat ihre Trainingsbasis schon seit längerem in Papendal. Ihren Schweizer Trainer Laurent Meuwly, der seit 2019 beim niederländischen Verband engagiert ist, kennt sie seit Jahren.

Mit der Hallen-WM schliesst sich ein Kreis

Zurückgemeldet hat sich Del Ponte Ende Februar mit einem Paukenschlag. An den Schweizer Hallenmeisterschaften sicherte sie sich hinter Léonie Pointet den zweiten Startplatz für die Hallen-WM im polnischen Torun (20.-22. März). In 7,15 Sekunden lief Del Ponte die drittschnellste Zeit ihrer Karriere.

Legende: Emotionaler Moment Ajla Del Ponte an den Schweizer Hallenmeisterschaften in St. Gallen. Keystone/Andreas Becker

Der Lohn dafür ist die Rückkehr auf die grosse internationale Bühne. Und die Rückkehr an den Ort, wo sie 2021 Hallen-Europameisterin geworden ist. Nach schwierigen Jahren schliesst sich für die Schweizerin auf diese Weise ein Kreis. Was danach kommt, wird sich zeigen. Nach leidgeprüften Jahren lassen Del Pontes Körper und Geist wieder Höchstleistungen zu. Von sich selbst sagt die Tessinerin: «Ich bin die gleiche Ajla wie früher, vielleicht eine etwas bessere Ajla. Und glücklicher.»