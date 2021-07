Legende: Seine 9,84 Sekunden werden weiter in Zweifel gezogen Alex Wilson. imago images

Alex Wilsons Rekordlauf vom Sonntag in Atlanta beschäftigt die Leichtathletik-Welt auch noch 3 Tage später. Und die Zweifel an den gelaufenen 9,84 Sekunden für die 100 m, die Europarekord bedeuten würden, werden nicht kleiner – im Gegenteil. Dies bezeugt die Tatsache, dass der internationale Leichtathletikverband World Athletics die Zeit aus der Jahresweltbestenliste , Link öffnet in einem neuen Fensterstrich, nachdem man sie am Sonntag zunächst aufgenommen hatte. Eine offizielle Begründung steht noch aus.

Wilson selber hatte am Dienstag im Interview mit SRF gesagt, dass er nicht an der Zeit zweifle, da er die Zeitmessung nicht hinterfrage. Vielmehr hatte er die Wichtigkeit der Schuhe herausgestrichen.