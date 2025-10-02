Catherine Debrunner ist an der Para-Leichtathletik-WM in Indien auch über 100 m nicht zu schlagen.

Legende: 4. Sieg im 4. Rennen Catherine Debrunner. Swiss Paralympic/Manuel Lopez

Sie hat es wieder getan: Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner sicherte sich an der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi überlegen die Goldmedaille über 100 m. In der Kategorie T53 erwischte die Schweizerin einen sehr guten Start und übernahm direkt die Führung. Diese gab die Thurgauerin nicht mehr ab. In 15,50 Sekunden stellte die 30-Jährige einen neuen Championship-Rekord auf. Zweite wurde die Türkin Hamide Dogangun (15,96), dritte die Chinesin Zhou Hongzhuan (16,57).

Für Debrunner ist es bereits die 4. Goldmedaille in Neu-Delhi. Zuvor hatte sie schon die Rennen über 800 m, 1500 m und 5000 m für sich entschieden.

Hug neben dem Podest

Für einmal ohne Medaille blieb Marcel Hug. Über 1500 m musste sich der Thurgauer Rollstuhlsportler im T54 mit Rang 4 begnügen. Beim Sieg des Chinesen Jin Hua fehlten Hug 25 Hundertstel auf Bronze. Weitspringer Elijah Thommen wurde im T38 mit 6,03 m Achter. Gold ging an Bartosz Sienkiewicz aus Polen (6,74 m).