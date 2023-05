Sprinterin Torie Bowie stirbt im Alter von 32 Jahren

Die ehemalige 100-Meter-Weltmeisterin Tori Bowie ist im Alter von 32 Jahren gestorben. Das teilte ihre Management-Firma am Mittwoch mit. Die Amerikanerin wurde 2017 in London Weltmeisterin und gewann bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 drei Medaillen. «Wir sind am Boden zerstört, um die sehr traurige Nachricht zu teilen, dass Tori Bowie verstorben ist», schrieb Icon Management auf Twitter. «Tori war ein Champion ... ein Leuchtturm, der so hell leuchtete! Wir sind untröstlich und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Freunden.» Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

01:38 Video Archiv: Bowie holt 2017 über 100 m WM-Gold Aus sportlive vom 06.08.2017. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

Nijel Amos wegen Dopings gesperrt

800-m-Läufer Nijel Amos ist wegen eines Doping-Vergehens für 3 Jahre gesperrt worden. Der Silbermedaillen-Gewinner der Olympischen Spiele 2012 in London über 800 Meter wurde positiv auf das verbotene Stoffwechselprodukt GW1516 getestet. Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 12. Juli 2022, dem Datum der vorläufigen Suspendierung, und endet am 11. Juli 2025. Amos' Silber bei den Spielen in London war die erste olympische Medaille für Botswana überhaupt.