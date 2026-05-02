Legende: Teil der Schweizer Rekordstaffel Lionel Spitz (Archiv-Bild). KEYSTONE/Michael Buholzer

Schweizer Quartett überzeugt

Am ersten Tag der Staffel-Weltmeisterschaften in der botswanischen Hauptstadt Gaborone hat die Schweizer 4x400-m-Staffel eine neue nationale Bestmarke aufgestellt. Das Quartett um Vincent Gendre, Lionel Spitz, Julien Bonvin und Danny Brand erreichte das Ziel in den Vorläufen nach 3:01,18 Minuten. Den alten Schweizer Rekord aus dem Jahr 1999 verbesserten die Sprinter um 1,28 Sekunden. Für die Halbfinal-Qualifikation reichte die Zeit jedoch nicht, im Vorlauf resultierte der 17. Rang.