Legende: Wechselt die Nation Rachel Klopfenstein. Keystone / Michael Buholzer

Klopfenstein nicht mehr für die Schweiz

Die Schweizer 800-m-Läuferin Rachel Klopfenstein (geb. Pellaud) tritt ab sofort für ihr Geburtsland Mauritius an. Das Nationality Review Panel von World Athletics hat einem Antrag der Athletin auf einen Nationenwechsel zugestimmt. Die 31-jährige Bielerin, die letztmals an der Hallen-WM im März 2025 in Nanjing für die Schweiz gestartet ist, ist in Mauritius geboren und teilweise aufgewachsen. Mit einer Bestzeit von 1:58,60 Minuten belegt Klopfenstein in der ewigen Schweizer Bestenliste den 4. Platz. Sie war 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio zudem Teil der 4x400-m-Staffel, die Schweizer Rekord lief.