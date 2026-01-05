Legende: Bestreitet 2026 aus freudigem Anlass keine Wettkämpfe Beatrice Chebet. imago images/Anadolu Agency

Langstreckenlauf: Chebet legt Mutterschaftspause ein

Die Kenianerin Beatrice Chebet (25), zweifache Olympiasiegerin über 5000 und 10'000 m in Paris 2024, Doppelweltmeisterin und Weltrekordhalterin in beiden Disziplinen, legt 2026 eine Mutterschaftspause ein. Dies gab ihr Agent bekannt. «Nach vielen Gerüchten können wir endlich die Nachricht teilen: 2026 wird Beatrice Chebet das wichtigste Rennen ihres Lebens laufen und Mutter werden», teilte ihr Agent in den sozialen Netzwerken mit. Die nächsten Weltmeisterschaften finden 2027 in Peking statt, bevor 2028 die Olympischen Spiele in Los Angeles ausgetragen werden. Diese Titelkämpfe hat sich auch Mutter Mujinga Kambundji zum Ziel gesetzt.