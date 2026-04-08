Auftakt der Diamond League in Schanghai

Der Auftakt der Diamond-League-Saison in Katar ist wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten verschoben worden. Das Meeting der weltbesten Leichtathleten in Doha soll statt am 8. Mai erst am 19. Juni stattfinden – sofern es «die Lage zulässt», wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Wegen der dann erwarteten Hitze wurde das Event zudem in das Khalifa International Stadium verlegt, dort lassen sich die Temperaturen regulieren. Katar war in den vergangenen Wochen mehrfach Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen aus Iran geworden. Zuletzt waren mehrere grosse Sportveranstaltungen im Nahen Osten aufgrund des Krieges abgesagt worden, darunter die für Mitte April geplanten Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien.