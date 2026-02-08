Legende: Ditaji Kambundji. imago images/Sergio Brunetti

100 m Hürden: Saisonauftakt für D. Kambundji

Ditaji Kambundji hat die Saison 2026 mit einem 2. Platz lanciert. Beim Hallenmeeting in Metz musste sich die 23-jährige Bernerin über 60 m Hürden in 7,87 Sekunden nur der Polin Pia Skrzyszowska (7,82) geschlagen geben. Kambundji bestritt ihren ersten Wettkampf seit dem Gewinn von WM-Gold über 100 m Hürden in Tokio Mitte September. Auch Valentina Rosamilia und Lore Hoffmann überzeugten in Metz über 800 m mit den Rängen 2 und 3. Mit 1:59,90 respektive 1:59,91 blieben beide unter zwei Minuten – was zuvor in der Halle nur Audrey Werro als einziger Schweizerin gelungen war. Den Sieg sicherte sich Femke Bol (NED/1:59,07), die ihr erstes Rennen über 800 m absolvierte.

Mehrkampf-SM: Gold für Ehammer und Trümpi

An den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Magglingen setzte sich im Siebenkampf Simon Ehammer mit 6416 Punkten durch. Der Appenzeller, 2024 Hallen-Weltmeister in dieser Disziplin, hat erst zweimal mehr Punkte erzielt. Den Fünfkampf gewann die Glarnerin Liana Trümpi mit 4297 Punkten. Léonie Pointet und Géraldine Di Tizio-Frey erfüllten mit jeweils 7,19 Sekunden über 60 m die Limite für die Hallen-WM im März in Torun.