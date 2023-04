Legende: Wurden mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet Simon Ehammer (2.v.r.) und Niklas Kaul. KEYSTONE / DPA / Thomas Frey

Zehnkampf: Ehammer wird für Fairplay ausgezeichnet

Der Schweizer Zehnkämpfer Simon Ehammer und sein deutscher Kontrahent Niklas Kaul sind in Deutschland für besonderes Fairplay ausgezeichnet worden. «Sie haben den Teamgedanken auf das nächste Level gehoben. Ihr verkörpert Fairplay, Ehrgeiz, Wettkampf, Respekt und Freundschaft», sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), in seiner Laudatio im Wiesbadener Schloss Biebrich. «Ihr seid ziemlich beste Konkurrenten.» Zuletzt bewiesen die beiden Leichtathleten dies bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in München, wo der 25-jährige Kaul den Titel gewann und Ehammer Silber holte.