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Legende: Lief in New York insgesamt 5 Mal aufs Marathon-Podest Albert Korir. imago images/TheNews2

Korir für 5 Jahre gesperrt

Wegen Dopings ist erneut ein prominenter Langstreckenläufer gesperrt worden. Der Sieger des New-York-Marathons von 2021, Albert Korir aus Kenia, wurde für 5 Jahre suspendiert. Wie die unabhängige Integritätsagentur des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) mitteilte, wurde beim 32-Jährigen im vergangenen Oktober in insgesamt 3 Proben die verbotene Blutdoping-Substanz Cera gefunden. Wie die AIU erklärte, erhöhte sie die Sperre wegen des fortgesetzten Gebrauchs entsprechend ihrer Regeln von 4 auf 6 Jahre. Weil Korir das Vergehen frühzeitig zugab und keine Anhörung beantragte, wurde ihm 1 Jahr der Sperre erlassen. Korirs Sperre endet damit am 7. Januar 2031.