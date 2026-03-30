Korir für 5 Jahre gesperrt
Wegen Dopings ist erneut ein prominenter Langstreckenläufer gesperrt worden. Der Sieger des New-York-Marathons von 2021, Albert Korir aus Kenia, wurde für 5 Jahre suspendiert. Wie die unabhängige Integritätsagentur des Leichtathletik-Weltverbandes (AIU) mitteilte, wurde beim 32-Jährigen im vergangenen Oktober in insgesamt 3 Proben die verbotene Blutdoping-Substanz Cera gefunden. Wie die AIU erklärte, erhöhte sie die Sperre wegen des fortgesetzten Gebrauchs entsprechend ihrer Regeln von 4 auf 6 Jahre. Weil Korir das Vergehen frühzeitig zugab und keine Anhörung beantragte, wurde ihm 1 Jahr der Sperre erlassen. Korirs Sperre endet damit am 7. Januar 2031.