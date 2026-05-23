Schweizer Topleistungen in Zofingen

Beim 50. Leichtathletik-Pfingst-Meeting in Zofingen erfüllten Ajla Del Ponte (100 m) sowie Fabienne Hoenke und Léonie Pointet (beide 200 m) die Limite für die Europameisterschaften in Birmingham. Del Ponte lief im Vorlauf starke 11,11 Sekunden, blieb sieben Hundertstel unter der EM-Limite und ist damit Europas Nummer 2 der Saison hinter der Italienerin Zaynab Dosso (11,07 Sekunden). Zuletzt war die Tessinerin 2021 so schnell gewesen. Hoenke (22,59) und Pointet (22,69) stellten persönliche Bestzeiten auf. Auch Mehrkämpfer Simon Ehammer überzeugte mit 13,71 über 110 m Hürden, 8,18 m im Weitsprung und 42,22 m im Diskuswerfen.