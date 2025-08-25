Legende: Wird an der WM in Tokio fehlen Cyréna Samba-Mayela. Reuters/Andrew Nelles

100 m Hürden: Samba-Mayela gibt WM-Forfait

Cyréna Samba-Mayela, die in dieser Saison von Verletzungen geplagt und körperlich nicht in Bestform ist, wird nicht an der WM in Tokio (13.-21. September) teilnehmen. Das gab die Französin am Montag auf Instagram bekannt. Samba-Mayela hatte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Silber über 100 m Hürden gewonnen. In dieser Disziplin gehört die Schweizerin Ditaji Kambundji zur erweiterten Weltspitze.

Zehnkampf: Olympiasieger Rooth verzichtet.

Auch Simon Ehammer hat im Zehnkampf einen Konkurrenten weniger. Olympiasieger Markus Rooth hat seine Teilnahme für die WM abgesagt. Der Norweger hat sich beim Stabhochsprungtraining am Knie und am Ellenbogen verletzt, nachdem er ausserhalb der Matte gelandet war. Wie er auf Instagram mitteilte, muss sich der 23-Jährige einer Operation unterziehen.