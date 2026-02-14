Legende: Die Hallen-WM in Polen kann kommen Jason Joseph. Keystone/Michael Buholzer

Hürdensprint: Joseph erfüllt WM-Indoor-Limite

Jason Joseph überzeugte bei seinem Saisonstart über 60 m Hürden. Beim Hallenmeeting in Magglingen gewann der Schweizer Rekordhalter das Rennen in 7,60 Sekunden. Er unterbot damit die Limite für die Hallen-WM im März in Torun in Polen um 5 Hundertstel.

400 m: McRae läuft Weltrekord in der Halle

Der Amerikaner Khaleb McRae stellte bei einem Meeting in Fayetteville, Arkansas, einen Hallen-Weltrekord über 400 m auf. Der WM-Zweite mit der 4x400-m-Staffel im September 2025 in Tokio drückte die bisherige Bestmarke um 5 Hundertstel auf 44,52 Sekunden. Die Homologierung des Rekords steht noch aus. Michael Norman, auch er ein Amerikaner, und der Kanadier Christopher Morales Williams hatten die Distanz ebenfalls schon in 44,52 bzw. in 44,49 Sekunden zurückgelegt. Die beiden Zeiten wurden aber nicht als Weltrekord anerkannt.