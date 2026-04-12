Legende: Bleibt in der Leichtathletik-Szene in aller Munde Gout Gout. Getty Images/ Cameron Spencer

Gout Gout bleibt erstmals unter 20 Sekunden

Das australische Ausnahmetalent Gout Gout hat an den nationalen Meisterschaften ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der 18-Jährige sprintete am Sonntag die 200 m in nur 19,67 Sekunden und damit so schnell wie noch kein anderer im Jahr 2026 – bzw. noch überhaupt keiner auf der ganzen Welt in seiner Alterskategorie bei erlaubten Windbedingungen. Für Gout war es zudem das erste Mal, dass er unter der 20-Sekunden-Marke blieb. Mit Aidan Murphy präsentierte sich auch noch ein zweiter Athlet in einer starken Form, seine 19,88 s reichten jedoch nur zu Rang 2. Es sind die zwei schnellsten je gelaufenen Zeiten von Australiern über die 200 m.