Weltmeisterin Bol wechselt die Disziplin

Femke Bol hat sich ab der kommenden Saison einer neuen Aufgabe verschrieben: Wie die Niederländerin auf Instagram bekannt gibt, möchte sie 2026 über die 800 m an den Start gehen. Bol, die jüngst an den Weltmeisterschaften in Tokio überlegen die Goldmedaille über 400 m Hürden gewann, wird damit zur Konkurrentin von Diamond-League-Siegerin Audrey Werro. «Es ist eine grosse Veränderung, ungewiss und herausfordernd, aber ich bin bereit, die nötige Arbeit reinzustecken», erklärt die 25-Jährige. Bol, die vom Schweizer Laurent Meuwly trainiert wird, ist seit dem Wechsel von Weltrekordhalterin Sydney McLaughlin-Levrone auf die 400 m flach in ihrer Paradedisziplin praktisch unschlagbar geworden.