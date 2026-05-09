Legende: Kann sich feiern lassen Dominic Lobalu. KEYSTONE/Peter Schneider

Lobalu jubelt in Bern

Dominic Lobalu hat zum dritten Mal nach 2023 und 2024 den GP Bern gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich über 10 Meilen in 46:58 Minuten vor dem Kenianer Geoffrey Kamworor und dem Berner Dominik Rolli durch. Der mehrfache OL-Weltmeister Matthias Kyburz absolvierte die gut 16 Kilometer in 50:58 Minuten und belegte den 8. Platz. Bei den Frauen ging der Sieg in 55:50 Minuten an die Walliserin Oria Liaci. Die Läuferin aus Martigny war 1:45 Minuten schneller als die zweitplatzierte Kenianerin Rebecca Chepkwemoi. Dritte wurde Céline Aebi vom LV Langenthal.