Legende: Schöner Erfolg im Tessin Dominic Lobalu. Keystone/Michael Buholzer

Lobalu gewinnt bei StraLugano

Dominic Lobalu hat sich nach der WM in Tokio mit einem Sieg beim StraLugano über die Halbmarathon-Distanz zurückgemeldet. In 1:01:42 Stunden distanzierte der 27-jährige St. Galler ein kenianisches Duo auf den letzten 200 m. Den nächsten Heimauftritt hat der 10'000-m-Europameister am kommenden Sonntag beim Murtenlauf, den er vor sechs Jahren als damals unbekannter Flüchtling gewann. Die Spätsaison will der mehrfache Schweizer Rekordhalter am 26. Oktober mit dem Halbmarathon in Valencia abschliessen.