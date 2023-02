Legende: Liess in Tschechien aufhorchen Mittelstreckenläuferin Lore Hoffmann. Keystone / Anthony Anex

Lore Hoffmann brillierte am Hallenmeeting in Ostrava mit einer starken Leistung über 1500 m. Die 26-jährige Mittelstreckenläuferin aus dem Wallis lief in 4:09,02 Minuten auf den 2. Platz und realisierte damit die drittbeste Zeit einer Schweizerin der Hallen-Historie. Nur zwei Schweizerinnen, Sandra Gasser in 4:07,98 und Selina Rutz-Büchel in 4:08,95, bewältigten die 1500 m in der Halle schneller. Unter freiem Himmel weist Hoffmann, deren Paradedisziplin die 800 m sind, eine persönliche Bestzeit von 4:07,09 vor.