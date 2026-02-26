Legende: Darf weiterhin keine Wettkämpfe bestreiten Diribe Welteji (Archiv). Imago/NurPhoto

Mittelstrecke: Welteji muss lange aussetzen

Mittelstreckenläuferin Diribe Welteji ist wegen eines Verstosses gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für knapp 2 Jahre gesperrt worden. Der Internationale Sportgerichtshof TAS gab einer Berufung des Leichtathletik-Weltverbands gegen die Anti-Doping-Agentur Äthiopiens und Welteji teilweise statt. Die Äthiopierin wurde mit einer Sperre rückwirkend ab dem 8. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2027 belegt. Die WM-2. von 2023 hat sich den Angaben zufolge im Februar des vergangenen Jahres ohne plausiblen Grund geweigert, eine Dopingprobe abzugeben. Einen Tag vor ihrem Vorlauf über 1500 Meter bei der WM in Tokio im vergangenen September war die 23-Jährige für die Dauer des TAS-Verfahrens suspendiert worden.