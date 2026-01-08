Legende: Indoor-Saison in Gefahr bei Stabhochspringerin Angelica Moser. Keystone/Michael Buholzer

Stabhochsprung: Moser mit Beschwerden am Fuss

Stabhochspringerin Angelica Moser muss wegen Beschwerden am rechten Fuss den Start in die Saison verschieben. Ob sie an den Hallen-Weltmeisterschaften Mitte März in Polen an den Start gehen kann, lässt die 28-jährige amtierende Europameisterin derzeit offen, wie aus einer Mitteilung ihrer Kommunikationsagentur hervorgeht. Geplant war, dass Moser an diesem Sonntag in Frauenfeld in die Hallensaison einsteigt. Nun ist unklar, ob die zweifache Hallen-Europameisterin in diesem Jahr überhaupt Indoor-Wettkämpfe bestreitet.