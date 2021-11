Legende: Wie geht ihre Karriere weiter? Selina Rutz-Büchel. Keystone

Rutz-Büchel erwartet Nachwuchs

Die Schweizer Mittelstreckenläuferin Selina Rutz-Büchel wird erstmals Mutter. Die 30-jährige Toggenburgerin gab die frohe Kunde auf den sozialen Medien bekannt. Damit dürfte Rutz-Büchel die Saison 2022 verpassen. Im kommenden Jahr stehen als Höhepunkte die WM im amerikanischen Eugene und die EM in München auf dem Programm. Über 800 m wurde Büchel 2015 und 2017 Hallen-Europameisterin. In diesem Jahr verpasste sie nach einer Coronavirus-Erkrankung die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. Sie machte publik, an Long Covid zu leiden.

