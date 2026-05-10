Legende: Rückkehr auf die Marathondistanz geglückt Fabienne Schlumpf, hier beim Murtenlauf 2025 in Freiburg. Keystone/Peter Schneider/Archiv

Schlumpf mit starker Leistung

Fabienne Schlumpf hat bei ihrem ersten Marathon des Jahres am Sonntag in Genf überzeugt. Die Zürcherin belegte mit einer Zeit von 2:31:15 Stunden den 2. Rang und musste sich nur der Kenianerin Patience Kimutai (2:30:45) geschlagen geben. Die Schweizer Rekordhalterin (2:24:30) ist seit November 2024 nicht mehr über die Distanz von 42,195 km gelaufen, nachdem sie in New York den hervorragenden 5. Platz belegt hatte. Ihr nächster Marathon ist für August in Birmingham geplant, dem Austragungsort der Europameisterschaften.