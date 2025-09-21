Legende: Seriensieger Marcel Hug, hier bei seinem Erfolg vor drei Wochen in Sydney. key/EPA/Bianca de Marchi

Hug und Schär in Berlin nicht zu schlagen

Die Schweizer Rollstuhlsportler haben beim Berlin Marathon abgeräumt. Marcel Hug siegte in 1:17,30 Stunden fast 6 Minuten vor seinem ersten Konkurrenten David Weir (GBR). Bei den Frauen gewann Manuela Schär in 1:35,08 Stunden, fünf Minuten vor der Britin Jade Hall. Patricia Eachus belegte in 1:47,25 Stunden Rang 5. Im Eliterennen der Männer verpasste Sabastian Sawe den angestrebten Weltrekord um rund zwei Minuten. Der Kenianer, der für Berlin die WM ausgelassen hatte, lief bei bis zu 25 Grad aber dennoch Jahresweltbestleistung (2:02,16). Der Sieg bei den Frauen ging ebenfalls nach Kenia: Rosemary Wanjiru (2:21,05) rettete sich drei Sekunden vor Dera Dida (ETH) über die Ziellinie.