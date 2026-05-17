Speerwurf: Hügli wirft nationalen Rekord

Leonie Hügli hat sich im deutschen Halle mit einer fantastischen Leistung an die Spitze der europäischen Saisonbestliste katapultiert. Mit einem Wurf auf 61,94 m überflügelte die Speerwerferin nicht nur die bisherige Rekordhalterin Géraldine Ruckstuhl (58,31 m), sondern durchbrach als erste Schweizerin die Schallmauer von 60 Metern. Damit sicherte sich die 21-jährige Bernerin nicht nur einen Eintrag in die hiesigen Geschichtsbücher, sondern erfüllte auch die Limite für die EM in Birmingham. Diese liegt bei 60,80 Metern.

1000 m: Eugster schnappt sich U18-Rekord

Beim Meeting im deutschen Pliezhausen stellte Nino Eugster vom LAR Bischofszell in 2:24,49 Minuten einen Schweizer U18-Rekord über 1000 m auf.