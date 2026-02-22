2. Plätze für Ditaji Kambundji und Kälin

Die Bernerin Ditaji Kambundji hat beim Hallenmeeting im polnischen Torun im Final über 60 m Hürden in 7,78 Sekunden die europäische Saisonbestzeit der Polin Pia Skrzyszowska egalisiert. Sie musste sich einzig Devynne Charlton von den Bahamas geschlagen geben. Diese erzielte mit 7,77 Sekunden eine Jahresweltbestzeit. Auch Annik Kälin klassierte sich bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Saison mit 6,71 m im Weitsprung auf dem 2. Platz. Zur Limite für die Hallen-WM, die vom 20. bis 22. März ebenfalls in Torun stattfindet, fehlten der Bündnerin vier Zentimeter.