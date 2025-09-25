Legende: Im Alter von 30 Jahren gestorben Shewarge Alene. imago images/TT

Marathon: Shewarge Alene gestorben

Im Mai gewann Shewarge Alene noch den Marathon in Stockholm. Nun ist die Athletin im Alter von 30 Jahren in ihrer Heimat Äthiopien gestorben. Das bestätigte der äthiopische Leichtathletikverband der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe während eines Trainings in der Hauptstadt Addis Abeba über Herzprobleme geklagt und sei kurz darauf verstorben, sagte Yohannes Engida, der Generalsekretär des Verbands. Nähere Angaben zur Todesursache machte Engida nicht. Die Athletin sei am Mittwoch auf einem Friedhof in einem Vorort von Addis Abeba beerdigt worden.