Legende: Für zwei Jahre gesperrt Fred Kerley Imago/Abacapress

Kerley für zwei Jahre gesperrt

US-Sprintstar Fred Kerley ist wegen Verstössen gegen die Meldepflicht bis August 2027 gesperrt worden. Seit letztem August war er bereits vorläufig suspendiert, nachdem er innerhalb von zwölf Monaten drei Dopingtests verpasst hatte. Kerley war 2022 Weltmeister über 100 m, bei Olympia holte er 2021 in Tokio Silber und 2024 in Paris Bronze. Im September hatte der 30-Jährige angekündigt, bei den umstrittenen «Enhanced Games» antreten zu wollen – jenen Wettkämpfen, in denen Doping erlaubt sein soll.

Kambundji weiter in Form

Hürdensprinterin Ditaji Kambundji ist beim internationalen Hallenmeeting in Berlin die 60 m Hürden in 7,82 Sekunden gelaufen und hat damit ihre Jahresbestleistung um nur vier Hundertstel verpasst. Knapp geschlagen wurde die Bernerin von der Niederländerin Nadine Visser (7,81). Hauchdünn am Sieg vorbeigesprungen ist auch Annik Kälin. Die Bündner Weitspringerin musste sich mit 6,56 m nur Pauline Hondema (NED) und Malaika Mihambo (GER, jeweils 6,57 m) geschlagen geben.