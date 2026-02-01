Legende: Flink unterwegs Audrey Werro, hier an der WM in Tokio. Keystone/Michael Buholzer

800 m: Werro mit Jahresauftakt nach Mass

Audrey Werro glückte der Auftakt ins neue Jahr nach Mass. In ihrem ersten Saisonrennen gewann die 21-jährige Freiburgerin den 800-m-Lauf beim Hallenmeeting im französischen Val-de-Reuil in 1:57,49 Minuten hoch überlegen und verbesserte ihren Schweizer Hallenrekord um mehr als 2 Sekunden. Keine Athletin weltweit ist diese Distanz in diesem Jahr bislang schneller gelaufen als die WM-Finalistin von Tokio. Beim gleichen Meeting stellte Joceline Wind in 4:37,02 Minuten einen Schweizer Hallenrekord über 1 Meile auf.