News von der Para-LA-WM Thommen verpasst Finaleinzug über 100 m klar

27.09.2025, 14:34

Elijah Thommen.
Legende: Muss den Final als Zuschauer verfolgen Elijah Thommen. imago images/Beautiful Sports/Axel Kohring

Thommen über 100 m im Vorlauf out

Am ersten Tag der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi ist mit Elijah Thommen nur ein Schweizer im Einsatz gestanden. Der 20-jährige Baselbieter, der auch im Weitsprung aktiv ist, schied über 100 m in der Kategorie T38 im Vorlauf aus. Thommen, der aufgrund einer Cerebralparese Einschränkungen in der rechten Körperhälfte hat, belegte in seinem Heat in 12,07 Sekunden Rang 6. Um sich über die Zeit für den Final zu qualifizieren, hätte er seine persönliche Bestzeit (11,95) deutlich unterbieten müssen.

