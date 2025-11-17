Legende: Steht bei acht Siegen in acht Rennen Marcel Hug, hier beim New York Marathon. Keystone / ANGELINA KATSANIS

Marcel Hug hat erneut den Marathon im japanischen Oita gewonnen und damit seine makellose Saisonbilanz aufrecht erhalten. Hug kam bei seinem neuesten Erfolg, dem achten bei acht Teilnahmen in Wettkämpfen über die 42,195 Kilometer in diesem Jahr, dem eigenen Weltrekord nahe. Mit einer Zeit von 1:17:51 Stunden blieb er nur vier Sekunden über seiner Bestmarke, die er vor vier Jahren ebenfalls in Oita aufgestellt hatte.

Im Ziel traf er mit rund vier Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Chinesen Luo Xingchuan ein. Der 39-jährige Hug siegte in Oita bereits zum zwölften Mal.

Doppelsieg bei den Frauen

Auch im Rennen der Frauen kam die Siegerin aus der Schweiz. Die Luzernerin distanzierte ihre ersten Verfolgerinnen, Landsfrau Patricia Eachus und die Japanerin Nakamine Tsubasa, um mehr als sechs Minuten. Für Schär war es der fünfte Triumph in Oita, die letztjährige Gewinnerin Catherine Debrunner verzichtete auf den Start.