Nach Gold über 5000 m triumphiert Rollstuhlathletin Catherine Debrunner an der Para-LA-WM in Indien auch über 800 m.

Legende: Einmal mehr eine Klasse für sich Catherine Debrunner. Reuters/Anushree Fadnavis

Catherine Debrunner ist ihrer Favoritenrolle auch bei ihrem zweiten Einsatz an der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi gerecht geworden. Einen Tag nach ihrem Triumph über 5000 m liess die Thurgauerin der Konkurrenz auch über 800 m keine Chance. Debrunner holte sich in der Kategorie T53 mit der WM-Rekordzeit von 1:40,16 Minuten überlegen die Goldmedaille.

Das Final-Feld umfasste nur vier Athletinnen. Silber ging mit über 7 Sekunden Rückstand an die Chinesin Hongzhuan Zhou. «Ich habe mir zum Ziel gesetzt, von Anfang bis Schluss Vollgas zu geben. Ich bin mega-stolz, was ich geleistet habe», freute sich Debrunner über ihr Rennen.

Eachus geht leer aus

In der Kategorie T54 musste sich Patricia Eachus über dieselbe Distanz geschlagen geben. Die Dritte über 5000 m belegte mit 2,28 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Lea Bayekula aus Belgien den 7. und letzten Platz.