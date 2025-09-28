Legende: Auch in taktischen Rennen eine Macht Catherine Debrunner. (Archiv) Imago/Beautiful Sports

Beim Rennen über 5000 m holt sich Rollstuhlsportlerin Catherine Debrunner an der Para-LA-WM in Neu-Delhi über 5000 m den Titel, Patricia Eachus wird Dritte.

Über dieselbe Distanz gibt es auch bei den Männern einen Schweizer Sieg: Marcel Hug gewinnt seine 13. WM-Goldmedaille.

Catherine Debrunner ist am 2. Tag der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi ihrer Rolle als Favoritin gerecht geworden. Die fünffache Paralympics-Championne von Paris setzte sich in der Kategorie T54 über 5000 m souverän und mit knapp 2 Sekunden Vorsprung durch.

Debrunner kontrollierte einen taktischen Final, an welchem nur 4 Sportlerinnen teilnahmen, von der Spitze aus und zog auf den letzten 200 m unwiderstehlich davon. Die Siegerinnen-Zeit betrug 12:18,29 Minuten, was fast 2 Minuten langsamer als Debrunners Weltrekordzeit ist. Die Chinesin Tian Yajuan wurde Zweite. Dank Patricia Eachus auf Rang 3 ging eine 2. Medaille in die Schweiz. Für Debrunner ist es insgesamt die 6. Goldmedaille an einer Para-LA-WM.

Auch Hug nicht zu schlagen

Später am Sonntag stach auch der zweite Schweizer Medaillentrumpf. Ebenfalls über 5000 m setzte sich Marcel Hug im fünfköpfigen Feld durch. In 10:03,64 Minuten stellte der Thurgauer einen neuen WM-Rekord auf. Den Franzosen Thibault Daurat auf Platz 2 liess er um knapp 6 Sekunden hinter sich. Bronze ging an den Thailänder Putharet Khongrak.

Für Hug ist es der 13. WM-Titel. Der 39-Jährige hat an Weltmeisterschaften nun insgesamt 23 Mal Edelmetall errungen.