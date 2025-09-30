Die St. Gallerin jubelt an der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi in der Kategorie T63 über die Silbermedaille.

Legende: Landet nach 5,45 Metern Elena Kratter (Archivbild). KEYSTONE/Ennio Leanza

Elena Kratter hat der Schweiz an der Para-Leichtathletik-WM in Neu-Delhi (Indien) die nächste Medaille beschert. Die 29-Jährige sprang im Final in der Weitsprung-Kategorie T63 zu Silber. Sie landete bei ihrem sechsten und letzten Versuch nach 5,45 Metern.

Mit dieser Marke stellte Kratter zudem einen neuen Meisterschaftsrekord in der T63er-Kategorie auf. Gold ging an Vanessa Low aus Australien. Die 35-Jährige, die der Kategorie T61 angehört, kam auf 5,49 Meter. Bronze holte sich die US-Amerikanerin Noelle Lambert-Beirne (4,84 m).

Damit steht die Schweiz in Neu-Delhi bei vier WM-Medaillen. Marcel Hug (5000 m, T54) und Catherine Debrunner (5000 m, T54 und 800 m, T53) jubelten jeweils über Gold.